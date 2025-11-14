Сменила пол уже тогда? В сети есть старое фото с первой свадьбы жены Макрона

Ее первый муж был явно счастлив

В сети есть архивная фотография, на которой еще молодая Брижит Макрон позирует вместе со своим первым мужем. Первая леди Франции пытается доказать, что она биологически женщина.

Что нужно знать:

В интернете "блуждает" фото с первой свадьбы Брижит Макрон

На черно-белом снимке первая леди Франции запечатлена в красивом белом платье

Жена Макрона пытается опровергнуть в суде бездоказательные слухи о рождении мужчиной

На фоне распространяющихся в сети слухов и конспирологических заявлений о том, что супруга президента Франции Эмманюэля Макрона якобы родилась мужчиной, на просторах интернета вновь и вновь всплывают ее старые архивные фотографии.

22 июня 1974 года Брижит впервые вышла замуж за банкира Андре-Луи Озьера, от которого она родила троих детей. На фото, представленное ниже, мы можем видеть, как выглядит жена Макрона в молодости. На черно-белом снимке она запечатлена в красивом белом свадебном платье. Тогда молодожены выглядели счастливыми.

Известно, что с Озьером она развелась 26 января 2006 года. Сегодня Брижит пытается публично доказать, что она не родилась биологически мужчиной и не меняла пол. Ранее мы писали, какие именно фото покажут Макроны судьям, чтобы развеять слухи о трансгендерности первой леди.

Напомним, что американская журналистка Кэндис Овенс еще несколько лет назад начала бездоказательно заявлять, что жена президента Франции — это мужчина, которого сейчас считают ее старшим братом, а также, что Брижит-"мужчина" служила в армии.

Брижит с мужем Эмманюэлем Макроном. Фото: Getty Images

Также мы писали, делала ли Брижит Макрон пластические операции. Сама первая леди Франции никогда это не подтверждала. Напомним, что ей пришлось изменить свой стиль, контролировать осанку и поведение, чтобы ее образ не исказили и не превратили в повод для новых сплетен.