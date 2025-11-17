Строго нельзя делать это в праздник Григория Чудотворца 17 ноября, чтобы не согрешить
Узнайте, почему сегодня нельзя ходить в грязном и быть не расчесанным
В этот понедельник, в начале Рождественского поста 2025, христиане восточного обряда в Украине чтят святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского.
Григорий родился в семье язычников и жил в III веке в Малой Азии. Услышав случайно в проповеди имя Иисуса Христа, он прочитал Святое Евангелие и решил принять крещение.
Однажды завистники попытались опорочить Григория: к нему подослали блудницу, которая обвинила его в грехе и потребовала плату за мнимые услуги. Получив деньги за то, чего не было, женщина внезапно упала в истерике. Григорий прочитал над ней молитву и изгнал бесов, которые ее мучили. Позднее Григория избрали епископом Неокесарии. На этом служении он совершил множество благих дел: исцелял безнадежно больных, примирял враждующих и прославился даром творить чудеса.
В народе праздник в честь Григория Чудотворца называли Григорием Зимоуказателем. По старинным обычаям, 17 ноября наши предки славили солнце. Считалось, что этот обряд принесет удачу и благополучие в новом году.
Что нельзя делать 17 ноября
- Ссориться, ругаться — к крупным финансовым потерям.
- Примерять чужие кольца — к несчастью.
- Ходить в грязной одежде, быть неумытым и не расчесанным — это грех в этот день.
- Ссориться супругам — чревато скорым разрывом.
Народные приметы 17 ноября
- Холодный день — вся зима будет холодной.
- Теплый — зима будет мягкой.
- Вокруг Луны виднеется венец – скоро будет улучшение погоды.
У кого именины 17 ноября
Сегодня именины празднуют Григорий, Лазарь, Михаил, Никон, Сергей и Андрей.
Праздники и события 17 ноября
- Международный день студентов (International Students Day)
- Международный день недоношенных детей (World Prematurity Day)
- Международный день любителей пива "Гозе"
- День защиты черных котов и кошек
- День домашнего хлеба
