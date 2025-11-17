Укр

Как понять, что котенок вырастет злым. На что обратить внимание и как "лечить" агрессивность

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Котенок в квартире
Котенок в квартире. Фото Коллаж "Телеграф"

Правильное воспитание может исправить характер, но не всегда

Кошки давно стали любимцами людей, несмотря на свои странные привычки, пушистики являются настоящими антидепрессантами для своих хозяев. Однако некоторые животные склонны к агрессии — признаки этого проявляются еще в детстве.

"Телеграф" рассказывает, как определить, что котенок вырастет агрессивным. Важно помнить, что ни один котенок не рождается злым. Чрезмерная агрессия может формироваться из-за сочетания генетики, среды и раннего опыта кота.

Если вы хотите взять в семью котенка и ищете ласковое и веселое животное, стоит внимательно присмотреться к его поведению. Определенные признаки могут указывать на то, что в будущем это животное будет слишком агрессивным.

Котенок
Ни один котенок не рождается злым

Котенок часто и сильно кусает и царапает

Играя, котята могут делать это. Но если малыш делает это с напряжением, не реагирует на прекращение игры и часто кусает без всякой провокации — это должно насторожить.

"Дикость" и нежелание общаться

На то, что котик вырастет злым, может указывать регулярное избегание людей. Такой котенок шипит или бросается, когда его берут на руки. Это характерно для котят, которые до 2-3 месяцев растут без контакта с людьми или другими животными.

Постоянные проявления страха

Некоторые внешние признаки указывают на то, что животное находится в постоянном страхе. Воспринимая людей как угрозу, вряд ли оно вырастет ласковым и общительным. Как котенок проявляет страх:

  • уши назад
  • хвост распушен
  • зрачки расширены
  • спрячется, а потом нападает

Как предотвратить агрессивность кота в будущем

Даже немного диковатый котенок может вырасти добрым и общительным, если его правильно воспитывать. И напротив, ошибки в воспитании могут испортить характер спокойного котенка.

Агрессия может заменить природную активность, если у котенка нет:

  • игрушек
  • движения
  • возможности "охотиться" (хотя бы на шнурок)

Агрессивность можно предупредить, если много играть с пушистиком и осторожно приучать малыша к рукам и людям. Также нельзя наказывать животное криком или силой. Важно также, чтобы котенок имел игрушки, когтеточки и возможность двигаться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит давать валерьянку котам ради развлечения. Она может даже убить пушистика.

Теги:
#Кот #Коты #Кошка #Котята