Як зрозуміти, що кошеня виросте злим. На що звернути увагу та як "лікувати" агресивність

Правильне виховання може виправити характер, але не завжди

Кішки давно стали улюбленцями людей, попри свої дивні звички, пухнастики є справжніми антидепресантами для своїх господарів. Однак деякі тварини мають схильність до агресії — ознаки цього проявляються ще в дитинстві.

"Телеграф" розповідає, як визначити, що кошеня виросте агресивним. Важливо пам’ятати, що жодне кошеня не народжується злим. Надмірна агресія може формуватися через поєднання генетики, середовища та раннього досвіду кота.

Якщо ви хочете взяти в родину кошеня та шукаєте лагідну та веселу тварину, варто уважно придивитися до його поведінки. Певні ознаки можуть вказувати на те, що в майбутньому ця тварина буде занадто агресивною.

Кошеня часто і сильно кусає та дряпає

Граючись, кошенята можуть робити це. Але, якщо малий робить це з напругою, не реагує на припинення гри та часто кусає без жодної провокації, — це має насторожити.

"Дикість" та небажання спілкуватися

На те, що котик виросте злим, може вказувати регулярне уникання людей. Таке кошеня шипить або кидається, коли його беруть на руки. Це характерно для кошенят, що до 2–3 місяців ростуть без контакту з людьми або іншими тваринами.

Постійні прояви страху

Певні зовнішні ознаки вказують на те, що тваринка перебуває у постійному страху. Сприймаючи людей як загрозу, навряд вона виросте лагідною та товариською. Як кошеня проявляє страх:

вуха назад

хвіст розпушений

зіниці розширені

ховається, а потім нападає

Як попередити агресивність кота в майбутньому

Навіть трохи дикувате кошеня може вирости добрим та товариським, якщо його правильно виховувати. І навпаки, помилки у вихованні можуть зіпсувати характер спокійного кошеняти.

Агресія може замінити природну активність, якщо кошеня не має:

іграшок

руху

можливості "полювати" (хоч би на шнурок)

Агресивність можна попередити, якщо багато гратися з пухнастиком та обережно привчати малого до рук і людей. Також не можна карати тварину криком чи силою. Важливо також, щоб кошеня мало іграшки, кігтеточки та можливість рухатися.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто давати валер'янку котам заради розваги. Вона може навіть вбити пухнастика.