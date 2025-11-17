Британец раскрыл бесплатный трюк, который спас его окна от конденсата — и вы тоже можете так сделать

Эту ошибку на ночь делает почти каждый украинец

Конденсат может образовываться на окнах на протяжении всей осени и зимы, поскольку перепады температур повышают влажность в помещении. Решить эту проблему можно не только с помощью силикагеля, который помогает предотвратить появление плесени, но и другими способами.

Британец поделился простыми, но эффективными советами, как уменьшить влажность в доме и предотвратить образование конденсата на окнах. Его рекомендации быстро набрали популярность на Reddit — в первую очередь благодаря тому, что они не требуют никаких затрат и подходят практически для любой квартиры или частного дома.

Как избавиться от конденсата на окнах

По словам автора, одна из самых недооцененных мер — оставлять шторы открытыми, особенно в тех комнатах, где вы чаще всего проветриваете. Он объясняет, что плотные шторы блокируют естественную циркуляцию воздуха у окна. В результате даже открытая форточка работает менее эффективно, и конденсат оседает быстрее. Поэтому в своей гостиной он держит шторы полностью открытыми, а если использует жалюзи, то закрывает их лишь частично, чтобы не мешать движению воздуха.

Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Еще один совет касается спальни. Британец рекомендует не закрывать дверь на ночь и по возможности оставлять шторы там тоже открытыми. Во время сна человек выделяет большое количество водяного пара, а в замкнутом пространстве это приводит к резким скачкам влажности. Если же дверь остается открытой, влажный воздух смешивается с воздухом других комнат, что помогает поддерживать более стабильную относительную влажность и снижает риск появления конденсата.

