Британець розкрив безплатний трюк, який врятував його вікна від конденсату — і ви можете так зробити

Цю помилку на ніч робить майже кожний українець

Конденсат може утворюватися на вікнах протягом усієї осені та зими, оскільки перепади температур підвищують вологість у приміщенні. Розв'язати цю проблему можна не лише за допомогою силікагелю, який допомагає запобігти появі плісняви, але й іншими способами.

Британець поділився простими, але ефективними порадами, як зменшити вологість у домі та запобігти утворенню конденсату на вікнах. Його рекомендації швидко набрали популярність на Reddit – насамперед завдяки тому, що вони не вимагають жодних витрат та підходять практично для будь-якої квартири чи будинку.

Як позбутися конденсату на вікнах

За словами автора, один із найбільш недооцінених заходів — залишати штори відкритими, особливо в тих кімнатах, де ви найчастіше провітрюєте. Він пояснює, що щільні штори блокують природну циркуляцію повітря біля вікна. В результаті навіть відкрита кватирка працює менш ефективно, і конденсат осідає швидше. Тому у своїй вітальні він тримає штори повністю відкритими, а якщо використовує жалюзі, то закриває їх лише частково, щоб не заважати руху повітря.

Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ще одна порада стосується спальні. Британець рекомендує не закривати двері на ніч і, по можливості, залишати штори там теж відкритими. Під час сну людина виділяє велику кількість водяної пари, а в замкнутому просторі це призводить до різких стрибків вологості. Якщо двері залишаються відчиненими, вологе повітря змішується з повітрям інших кімнат, що допомагає підтримувати більш стабільну відносну вологість і знижує ризик появи конденсату.

