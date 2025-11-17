Попрощайтесь с желтыми кругами на подушках: копеечный трюк для идеальной чистоты

Этот метод очень простой, но результат вас точно удивит

Иногда подушки выглядят так, будто пережили апокалипсис кофе, пота и бессонных ночей. Но вернуть им чистоту и нормальный запах можно без агрессивной химии.

Вам не понадобится ничего космически дорогого – только сода и моющее средство. Лайфхаком поделилась американская экспертка по уборке Кэти Берри.

Что нужно для "отбеливания" подушки без отбеливателя

средство для мытья посуды – примерно 60 мл;

пищевая сода — 240 г.

Как это работает?

Сода работает как природный дезодорант – она нейтрализует кислоты, создающие запахи. Поэтому после процедуры подушка будет иметь хороший аромат. Моющее средство в сочетании с содой удаляет пятна.

Белые подушки на кровати. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Как очистить подушку

Набираем в ванную или большую миску очень горячую воду – она поможет средствам работать эффективнее. Добавляем соду и моющее средство посуды. Когда сода растворится, опускаем подушку и тщательно трем руками, пока ткань не станет чистой. Не стоит сжимать ее в комок.

Заменяем воду и добавляем еще немного моющего средства. Оставляем подушку в растворе хотя бы на час (лучше на несколько), после чего хорошо выполаскиваем в горячей воде. Когда вода будет полностью прозрачной, стираем в стиральной машинке с обычным порошком. Вместо кондиционера добавляем белый уксус – он смягчит ткань и уберет лишние запахи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью лимона очистить унитаз от пятен известкового налета. Бороться с этой проблемой можно и бытовой химией, купленной в магазине, но есть способы более дешевые и эффективные.