Попрощайтесь с желтыми кругами на подушках: копеечный трюк для идеальной чистоты
Этот метод очень простой, но результат вас точно удивит
Иногда подушки выглядят так, будто пережили апокалипсис кофе, пота и бессонных ночей. Но вернуть им чистоту и нормальный запах можно без агрессивной химии.
Вам не понадобится ничего космически дорогого – только сода и моющее средство. Лайфхаком поделилась американская экспертка по уборке Кэти Берри.
Что нужно для "отбеливания" подушки без отбеливателя
- средство для мытья посуды – примерно 60 мл;
- пищевая сода — 240 г.
Как это работает?
Сода работает как природный дезодорант – она нейтрализует кислоты, создающие запахи. Поэтому после процедуры подушка будет иметь хороший аромат. Моющее средство в сочетании с содой удаляет пятна.
Как очистить подушку
Набираем в ванную или большую миску очень горячую воду – она поможет средствам работать эффективнее. Добавляем соду и моющее средство посуды. Когда сода растворится, опускаем подушку и тщательно трем руками, пока ткань не станет чистой. Не стоит сжимать ее в комок.
Заменяем воду и добавляем еще немного моющего средства. Оставляем подушку в растворе хотя бы на час (лучше на несколько), после чего хорошо выполаскиваем в горячей воде. Когда вода будет полностью прозрачной, стираем в стиральной машинке с обычным порошком. Вместо кондиционера добавляем белый уксус – он смягчит ткань и уберет лишние запахи.
