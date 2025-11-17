Попрощайтеся з жовтими колами на подушках: копійчаний трюк для ідеальної чистоти

Цей метод дуже простий, але результат вас точно здивує

Іноді подушки виглядають так, ніби пережили апокаліпсис кави, поту й безсонних ночей. Але повернути їм чистоту та нормальний запах можна без жодної агресивної хімії.

Вам не знадобиться нічого космічно дорогого — лише сода і мийний засіб. Лайфхаком поділилася американська експертка з прибирання Кеті Беррі.

Що потрібно для "відбілювання" подушки без відбілювача

засіб для миття посуду — приблизно 60 мл;

харчова сода — 240 г.

Як це працює?

Сода працює як природний дезодорант — вона нейтралізує кислоти, що створюють запахи. Тому після процедури подушка матиме гарний аромат. Мийний засіб у поєднанні із содою видаляє плями.

Білі подушки на ліжку. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Як очистити подушку

Набираємо у ванну чи велику миску дуже гарячу воду — вона допоможе засобам працювати ефективніше. Додаємо соду і засіб для миття посуду. Коли сода розчиниться, опускаємо подушку і ретельно тремо руками, поки тканина не стане чистою. Не варто стискати її у комок.

Замінюємо воду і додаємо ще трохи мийного засобу. Залишаємо подушку у розчині хоча б на годину (краще на кілька), після чого добре виполіскуємо у гарячій воді. Коли вода буде повністю прозорою, перемо у пральній машинці зі звичайним порошком. Замість кондиціонера додаємо білий оцет — він пом'якшить тканину і прибере зайві запахи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою лимона очистити унітаз від плям вапняного нальоту. Боротися з цією проблемою можна і побутовою хімією, купленою в магазині, але є способи дешевші та ефективніші.