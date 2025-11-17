Попрощайтеся з жовтими колами на подушках: копійчаний трюк для ідеальної чистоти
Цей метод дуже простий, але результат вас точно здивує
Іноді подушки виглядають так, ніби пережили апокаліпсис кави, поту й безсонних ночей. Але повернути їм чистоту та нормальний запах можна без жодної агресивної хімії.
Вам не знадобиться нічого космічно дорогого — лише сода і мийний засіб. Лайфхаком поділилася американська експертка з прибирання Кеті Беррі.
Що потрібно для "відбілювання" подушки без відбілювача
- засіб для миття посуду — приблизно 60 мл;
- харчова сода — 240 г.
Як це працює?
Сода працює як природний дезодорант — вона нейтралізує кислоти, що створюють запахи. Тому після процедури подушка матиме гарний аромат. Мийний засіб у поєднанні із содою видаляє плями.
Як очистити подушку
Набираємо у ванну чи велику миску дуже гарячу воду — вона допоможе засобам працювати ефективніше. Додаємо соду і засіб для миття посуду. Коли сода розчиниться, опускаємо подушку і ретельно тремо руками, поки тканина не стане чистою. Не варто стискати її у комок.
Замінюємо воду і додаємо ще трохи мийного засобу. Залишаємо подушку у розчині хоча б на годину (краще на кілька), після чого добре виполіскуємо у гарячій воді. Коли вода буде повністю прозорою, перемо у пральній машинці зі звичайним порошком. Замість кондиціонера додаємо білий оцет — він пом'якшить тканину і прибере зайві запахи.
