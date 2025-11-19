Его называют "проклятым": не сажайте это дерево возле дома, потому что оно захватит участок (фото)

Корни этого дерева могут повредить фундамент и дорожки

Среди деревьев, которые не стоит сажать на участке, особое место занимает осина. Как оказалось, она способна агрессивно разрастаться и приносить владельцам дома череду неприятностей.

Об этом говорится на Youtube-канале "Дача агронома". Украинец подсказал главные недостатки этого дерева, если вы собрались садить его возле дома.

Почему не стоит сажать осину на своем участке

Осина на первый взгляд кажется вполне безобидным и красивым деревом, потому что владеет легкой шуршащей кроной и стройным стволом. Но высаживать ее рядом с домом — не лучшая идея.

Какие деревья нельзя сажать возле дома

Дело в том, что осина очень быстро разрастается, а ее корневая система располагается очень близко к поверхности и может растянуться почти на 50 метров от ствола. Это значит, что дерево легко может повредить фундамент, дорожки, теплицы или подземные коммуникации.

Она захватит весь ваш участок своей корневой порослью. Это растение неугомонное рассказал украинец

Осина выпускает десятки молодых отростков, которые быстро захватывают территорию, мешают посадкам и требуют регулярного удаления. Бороться с ними придется постоянно.

Более того, ствол дерева высокий, а ветви — хрупкие и легко ломаются во время ветра или обледенения. Это создает риск повреждения построек или припаркованных в дворе автомобилей.

Почему нельзя возле дома сажать осину

В народе осину называют "проклятым" деревом, приписывая ей способность "высасывать энергию" из дома и людей. Но это не имеет научного обоснования.

Ранее "Телеграф" рассказывал о растении с интересными плодами, спрятанными в "мешочках". Они имеют красивый оранжевый цвет.