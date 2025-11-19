Його називають "проклятим": не садіть це дерево біля будинку, бо воно захопить ділянку (фото)

Коріння цього дерева може пошкодити фундамент та доріжки

Серед дерев, які не варто садити на ділянці, особливе місце посідає осика. Як виявилося, вона здатна агресивно розростатися та приносити власникам будинку низку неприємностей.

Про це йдеться на Youtube-каналі "Дача агронома". Українець підказав головні недоліки цього дерева, якщо ви збиралися садити його біля будинку.

Чому не варто садити осику на своїй ділянці

Осика на перший погляд здається цілком нешкідливим і красивим деревом, тому що володіє легкою кроною і струнким стовбуром. Але висаджувати її поряд із будинком — не найкраща ідея.

Які дерева не можна садити біля будинку

Річ у тому, що осика дуже швидко розростається, а її коренева система знаходиться дуже близько до поверхні й може розтягнутися майже на 50 метрів від стовбура. Це означає, що дерево може легко пошкодити фундамент, доріжки, теплиці або підземні комунікації.

Вона захопить всю вашу ділянку своєю кореневою порослю. Ця рослина невгамовна розповів українець

Осика випускає десятки молодих паростків, які швидко захоплюють територію, заважають посадкам та потребують регулярного видалення. Боротися із ними доведеться постійно.

Щобільше, стовбур дерева високий, а гілки — тендітні й легко ламаються під час вітру або зледеніння. Це створює ризик пошкодження будівель або припаркованих у дворі автомобілів.

Чому не можна біля будинку садити осику

У народі осику називають "проклятим" деревом, приписуючи їй здатність "висмоктувати енергію" з дому та людей. Але цьому немає наукового обґрунтування.

