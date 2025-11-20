Доставка Новою поштою здорожчає напередодні свят. На скільки та яка різниця з Укрпоштою

Строки доставки Новою поштою та Укрпоштою можуть відрізнятись на кілька днів

Нова пошта в Україні з 1 грудня 2025 року змінює тарифи на низку послуг. Очікується подорожчання більшості відправлень, окрім доставки посилок до 2 кг.

Що треба знати:

Нова пошта розділила тарифи на локальні та по Україні

Доставка Укрпоштою деяких посилок на 15-20 грн дешевша, за НП

Є тарифи в Новій пошті, ціна яких знизиться

"Телеграф" вирішив порівняти майбутні тарифи Нової пошти та Укрпошти. Зауважимо, що є низка послуг в НП, які залишаться без змін.

Нові тарифи Нової пошти

З 1 грудня 2025 року не зміниться ціна на доставку малих посилок вагою до 2 кг, комісія від оголошеної вартості до 500 грн, переадресування, повернення, а також конверти та пакети — вони входять у загальну вартість доставки.

Зауважимо, що Нова пошта розділила тарифи на локальні та по Україні: 60 грн (було 65 грн, зменшення на 5 грн) та 70 грн (було 65 грн, подорожчання на 5 грн) відповідно.

Що подорожчає:

за отримання документів у поштоматі буде доплата +10 грн

за розмір посилки понад 120 см або відсутність коробки стягуватиметься +100 грн

посилки по місту до 10 кг — 100 грн (було 90 грн), до 30 кг — 160 грн (було 140 грн)

по Україні до 10 кг — 120 грн (було 110 грн), до 30 кг — 180 грн (було 160 грн)

перевезення шин та дисків стане дорожчим на 15–50 грн.

Порівняння тарифів Укрпошти та Нової пошти

Послуги Укрпошти подекуди дешевші за Нову, однак строки доставки можуть бути довшими. До прикладу, доставка документів по місту — 60 та 45 грн відповідно, тобто різниця в 15 грн. Тариф на малі посилки також відрізняється на 15-20 грн. А от строки достави в Укрпошти можуть сягати 6 днів, у Нової пошти — 2 дні, за даними компанії.

