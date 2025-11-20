Температура в Украине может взлететь до +50°C: когда ждать адской жары

Для новых температурных рекордов достаточно глобального потепления всего на несколько градусов

Часть Украины уже столкнулась со сверхвысокой температурой летом. К 2100 году в Украине могут зафиксировать жару в +50 градусов Цельсия.

Что нужно знать:

При повышении глобальной температуры на +4°C до конца века в Украине возможны показатели до +50°C

Уже сегодня волны жары превышают +40 ° C и создают проблемы с доступом к воде

Самый высокий исторический рекорд — +42 ° C в Луганске в 2010 году

О таком изменении климата "Телеграфу" рассказала Евгения Засядько, председатель правления Greenpeace в Украине. Она подчеркнула, что подобные температуры могут стать привычными, если темп нагрева планеты к 2100 году достигнет +4 градусов Цельсия. В таком случае на территории Европы +50 градусов станут возможны.

Сейчас у нас в Украине максимум там +40 °C, чуть повыше бывает по регионам с волнами тепла. Евгения Засядько, председатель правления Greenpeace в Украине

Абсолютные максимумы температуры, установленные в 2024 году

Но высокие температуры уже ухудшают жизнь украинцам. "Не надо ждать +50°C, высокие температуры уже создают проблемы с доступом к воде", — отмечает Засядько.

Справка отметим, что самая высокая температура, зафиксированная в Украине, составляет +42,0°C. Ее задокументировали 12 августа 2010 на метеостанции в Луганске.

Стремительные темпы потепления угрожают не только доступу к питьевой воде и аграриям. Если рост температуры не замедлится, уже в конце этого столетия затопить может часть прибрежных зон Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за такого роста средних температур южная и восточная часть Украины станут малопригодными для некоторых видов аграрной деятельности, климат приблизится к субтропическому. Теплые зимы также откроют возможности для выращивания новых культур в других частях страны, однако способствуют распространению вредителей.