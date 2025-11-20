Температура в Україні може злетіти до +50°C: коли чекати пекельної спеки

Для нових температурних рекордів достатньо глобального потепління всього на кілька градусів

Частина України вже зіткнулась із надвисокими температурами влітку. До 2100 року в Україні можуть зафіксувати спеку в +50 градусів за Цельсієм.

Що потрібно знати:

У разі підвищення глобальної температури на +4°C до кінця століття в Україні можливі показники до +50°C

Уже сьогодні хвилі спеки перевищують +40°C та створюють проблеми з доступом до води

Найвищий історичний рекорд — +42°C у Луганську у 2010 році

Про таку зміну клімату "Телеграфу" розповіла Євгенія Засядько, голова правління Greenpeace в Україні. Вона наголосила, подібні температури можуть стати звичними, якщо темп нагрівання планети до 2100 року сягне +4 градусів Цельсія. В такому випадку на території Європи +50 градусів стануть можливими.

Зараз у нас в Україні максимум там +40 °C, трохи вище буває по регіонах з хвилями тепла. Євгенія Засядько, голова правління Greenpeace в Україні

Абсолютні максимуми температури, встановлені в 2024

Та високі температури вже погіршують життя українцям. "Не треба чекати +50°C, високі температури вже створюють проблеми з доступом до води", — наголошує Засядько.

Довідково зазначимо, що найвища температура, зафіксована в Україні, становить +42,0°C. Її задокументували 12 серпня 2010 року на метеостанції в Луганську.

Стрімкі темпи потепління загрожують не тільки доступу до питної води та аграріям. Якщо зростання температури не сповільниться, вже в кінці цього століття затопити може частину прибережних зон України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що через таке зростання середніх температур південна та східна частина України стануть малопридатними для деяких видів аграрної діяльності, клімат наблизиться до субтропічного. Теплі зими також відкриють можливості для вирощування нових культур в інших частях країни, однак сприятимуть поширенню шкідників.