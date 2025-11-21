Первая репетиция зимы? Где и когда в Украине следует ждать гололед и мороз

Уже на этой неделе на западе Украины будет минусовая температура

Украину уже в ближайшие дни накроет первая волна настоящей зимы – с 21 по 24 ноября синоптики прогнозируют резкое изменение погоды на западе Украины. Осадки и снег будут в нескольких регионах, и это станет серьезной "репетицией холодного сезона".

Об этом "Телеграфу" рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич.

Больше всего достанется западным областям. Там ожидается дождь, мокрый снег, гололед, налипание снега и туман.

А в Карпатах вообще прогнозируют снегопады и метели. Для местных это станет проверкой горных дорог и зимнего снаряжения.

В Закарпатской области температура в этот период может опуститься до -1...-3°C. Так что утренние дороги здесь могут быть скользкими, а автомобили – покрытые ледовой корочкой.

Погода в Закарпатье на эти выходные

На Львовщине ситуация немного более мягкая – синоптики обещают прохладу, но мороза не будет. Температура останется в плюсовом диапазоне, так что в ближайшие дни здесь — "предзимний режим", но без минусовой жесткости.

Погода во Львове на 22 ноября

