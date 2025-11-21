Перша репетиція зими? Де і коли в Україні слід чекати на ожеледицю і мороз

Вже на цьому тижні на заході України буде мінусова температура

Україну вже найближчими днями накриє перша хвиля справжньої зими – з 21 по 24 листопада синоптики прогнозують різку зміну погоди на заході України. Опади та навіть сніг будуть у кількох регіонах, і це стане серйозною "репетицією холодного сезону".

Про це "Телеграфу" розповів український синоптик Ігор Кібальчич.

Детальніше читайте в матеріалі: "Погода збожеволіла: яким областям чекати спеку, сніг та ожеледь у листопаді".

Найбільше дістанеться західним областям. Там очікується дощ, мокрий сніг, ожеледиця, налипання снігу і туман.

А в Карпатах узагалі прогнозують снігопади та хуртовини. Для місцевих це стане першою справжньою перевіркою гірських доріг і зимового спорядження.

У Закарпатській області температура в цей період може опуститись до -1…-3°C. Тож ранкові дороги тут можуть бути слизькими, а автомобілі – вкриті льодовою кірочкою.

Погода на Закарпатті на ці вихідні

На Львівщині ситуація трохи м’якша – синоптики обіцяють прохолоду, але морозу не буде. Температура залишиться в плюсовому діапазоні, тож найближчими днями тут – "передзимовий режим", але без мінусової жорсткості.

Погода у Львові на 22 листопада

Раніше "Телеграф" розповідав, коли випаде сніг у Дніпрі. Ще не час діставати сани, але слід готувати парасольки.