Это не наш праздник. Почему День сына 22 ноября украинцам нужно игнорировать

Россияне исказили суть вымышленного праздника

В субботу, 22 ноября, в ряде стран, включая Россию, Беларусь и Казахстан, отмечают неофициальный календарный праздник — Международный день сына. В Украине же его лучше не праздновать в этот день.

В некоторых изданиях указано, что 22 ноября в Украине отмечают Международный день сына. Однако фактчекерский проект "По той бік новин" предупреждает, что этот праздник в указанную дату нужно полностью игнорировать.

День сына з запахом "русского мира"

Первое упоминание о "Международном дне сына" появилось в британской газете The Guardian еще 19 ноября 2014 года. Журналист предложил отмечать этот день в одно из воскресений года, чтобы организовывать семейные мероприятия, на которых мальчики могли бы осваивать навыки, необходимые во взрослой жизни.

Фото: freepik

Изначально инициатива получила скромную поддержку, в основном от англоязычных блогеров. Однако 22 ноября 2015 года идея стала популярной благодаря публикациям российских онлайн-СМИ, якобы День сыновей 22 ноября проходит под эгидой ООН. И это — ложь, но российскую пропаганду было не остановить и теперь РФ использует вымышленный праздник в своих целях. В частности, для популяризации идеи обязательной службы в армии для молодых россиян.

Когда День сына в Украине

В нашей стране нет официальной даты этого праздника, он даже отсутствует в инициативах ООН. В англоязычных же источниках чаще встречается неофициальная дата 4 марта. Чаще упоминается 28 сентября — Национальный день сыновей, отмечаемый лишь в США.

Кстати, похожая история и с Днем дочери. Ранее "Телеграф" писал, почему этот праздник 25 апреля имеет российский след.