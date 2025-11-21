Це не наше свято. Чому День сина 22 листопада українцям потрібно ігнорувати

Росіяни спотворили суть вигаданого свята

У суботу, 22 листопада, у низці країн, включаючи Росію, Білорусь та Казахстан, відзначають неофіційне календарне свято – Міжнародний день сина. В Україні ж його краще не святкувати цього дня.

У деяких виданнях зазначено, що 22 листопада в Україні святкують Міжнародний день сина. Однак фактчекерський проєкт "По той бік новин" попереджає, що це свято у вказану дату потрібно повністю ігнорувати.

День сина із запахом "руського міра"

Перша згадка про "Міжнародний день сина" з’явилася у британській газеті The Guardian ще 19 листопада 2014 року. Журналіст запропонував відзначати цей день в одну з неділь року, щоб організовувати сімейні заходи, на яких хлопчики могли б освоювати навички, необхідні у дорослому житті.

Фото: freepik

Спочатку ініціатива отримала скромну підтримку, переважно від англомовних блогерів. Однак 22 листопада 2015 року ідея стала популярною завдяки публікаціям російських онлайн-ЗМІ, нібито День синів 22 листопада проходить під егідою ООН. І це — брехня, але російську пропаганду було не зупинити й тепер РФ використовує вигадане свято у своїх цілях. Зокрема для популяризації ідеї обов’язкової служби в армії для молодих росіян.

Коли День сина в Україні

У нашій країні немає офіційної дати цього свята, воно навіть відсутнє в ініціативах ООН. В англомовних джерелах частіше зустрічається неофіційна дата 4 березня. Найчастіше згадується 28 вересня — Національний день синів, що відзначається лиш у США.

До речі, схожа історія й з Днем доньки. Раніше "Телеграф" писав, чому це свято 25 квітня має російський слід.