Уже с 26 ноября: части украинцев коснутся значительные изменения

Старые пакеты в Lifecell не будут работать

Lifecell готовит обновление тарифов, которое стартует 26 ноября в 00:00. Старые пакеты, включая "Свободный Лайф", "Жара", "Мега" и "Макси", будут закрыты.

Абоненты уже получают SMS с информацией об изменениях. Старые тарифы автоматически заменят новыми с той же ценой, но с мобильным интернетом, который будет работать и в странах ЕС, сообщили в "Радио Трек".

Изменения связаны с присоединением Украины к европейскому роуминговому пространству с 1 января 2026 года. Интернет-пакеты будут доступны за границей без дополнительных платежей, а позже это коснется и звонков и SMS.

Также в тарифах "Звонки без границ", "ХендМейд" и "Сделай сам" отключат роуминг с 26 ноября. Пользователям предложат перейти на другие тарифы без изменения стоимости.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что доставка Новой почтой подорожает в канун праздников. Мы сделали инфографику, на сколько вырастут цены, и какой будет разница с Укрпочтой.

Также мы рассматривали тему коммунальных платежей и объясняли, почему их стоимость останется стабильной — с комментариями народных депутатов.