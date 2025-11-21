Вже з 26 листопада: частини українців торкнуться значні зміни

Старі пакети у Lifecell не будуть працювати

Lifecell готує оновлення тарифів, яке стартує 26 листопада о 00:00. Старі пакети, включно з "Вільний Лайф", "Жара", "Мега" та "Максі", будуть закриті.

Абоненти вже отримують SMS з інформацією про зміни. Старі тарифи автоматично замінять новими з тією ж ціною, але з мобільним інтернетом, який працюватиме і в країнах ЄС, як повідомили у "Радіо Трек".

Зміни пов’язані з приєднанням України до європейського роумінгового простору з 1 січня 2026 року. Інтернет-пакети будуть доступні за кордоном без додаткових платежів, а пізніше це торкнеться й дзвінків та SMS.

Також у тарифах "Дзвінки безмеж", "ХендМейд" і "Зроби сам" відключать роумінг з 26 листопада. Користувачам запропонують перейти на інші тарифи без змін вартості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що доставка Новою поштою здорожчає напередодні свят. Ми зробили інфографіку, на скільки зростуть ціни, і яка буде різниця з Укрпоштою.

Також ми розглядали тему комунальних платежів і пояснювали, чому їхня вартість залишиться стабільною — із коментарями народних депутатів.