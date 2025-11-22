Вы не раз его ели, но не догадывались, что это он: что такое накладанець

Из 50 студентов только двое догадались, что это

В украинском языке много колоритных слов, одно из них — накладанець. Это — блюдо, и в мире трудно найти человека, который бы его не пробовал.

"Накладанець" — это обычный бутерброд. Этимология слова происходит от украинского глагола "накладати", что значит "класть поверх", "положить на что-то".

Бутерброды

Накладанець, это хлеб (основа), на который сверху кладут еще что-то — колбасу, сыр, сало. Это слово является украинским аналогом немецкого "бутерброд" (от Butterbrot — "хлеб с маслом").

Накладанець — падежи

Студентов спросили, что такое "накладанець" — какие были варианты

Две группы студентов (50 человек), которые впервые услышали слово накладанець, попросили ответить, что, по их мнению, оно означает. Только два человека сказали, что это бутерброд. Еще восемь студентов ответили, что это изделие или блюдо (наверное, по аналогии с перекладанець, завиванець). 13 опрошенных считают, что это человек (очевидно, по аналогии с вихованець, запроданець). Также были ответы: лоскут ткани для латания, накладной большой карман, горчичник, парик.

Как еще можно называть бутерброд в украинском языке

В украинском языке существуют и другие заменители слова бутерброд: в западной части страны его часто называют канапка (заимствование из польского языка). Еще хлеб, намазанный чем-то, называют мазанець. Также есть вариант похлібець (от по хлебу — намазывают, раскладывают).

Как можно называть бутерброд на украинском

