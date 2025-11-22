Ви не раз його їли, але не здогадувалися, що це він: що таке накладанець

З 50 студентів лише двоє здогадалися, що це

В українській мові є багато колоритних слів, одне з них — накладанець. Це страва, і у світі важко знайти людину, яка б її не куштувала.

"Накладанець" — це звичайний бутерброд. Етимологія слова походить від українського дієслова "накладати", що означає "класти поверх", "покласти на щось".

Накладанці

Накладанець, це хліб (основа), на який зверху кладуть ще щось — ковбасу, сир, сало. Це слово є питомо українським відповідником німецького "бутерброд" (від Butterbrot — "хліб з маслом").

Накладанець - відмінки

Студентів запитали, що таке "накладанець" — які були варіанти

Дві групи студентів (50 осіб), які вперше почули слово накладанець, попросили відповісти, що, на їхню думку воно означає. Лише двоє людей сказали, що це бутерброд. Ще вісім студентів відповіли, що це виріб чи страва (напевно, за аналогією з перекладанець, завиванець). 13 опитаних вважають, що це особа (очевидно, за аналогією до вихованець, запроданець). Також були відповіді: клаптик тканини для латання, накладна велика кишеня, гірчичник, перука.

Як ще можна називати бутерброд в українській мові

В українській мові існують й інші відповідники слова бутерброд: в західній частині країни його часто називають канапка (запозичення з польської мови). Ще хліб, намащений чимось, називають мазанець. Також є варіант похлібець (від по хлібу — намащують, розкладають).

Як можна називати бутерброд українською

