Грязный ковер станет как новый: за копейки и без химии (видео)

Абсолютно любой ковер нуждается в регулярном уходе.

Один пылесос здесь не справляется: пыль – это одна, но грязь, которая глубоко въедается в нити, требует дополнительных методов очистки. В таких случаях на помощь приходят два простых и доступных ингредиента – соль крупного помола и сода. Они эффективно удаляют старые пятна и устраняют неприятные запахи, придавая ковру свежести и чистоте. Лайфхаки с нами поделились на TikTok-странице " sizovasofiaa ".

Для приготовления действенного порошка соль и соду смешивают в равных частях и рассыпают равномерно по поверхности ковра. В местах, где загрязнения особенно заметны или присутствует устаревший запах, смесь рекомендуется слегка втереть в ворс. Затем порошок оставляют для действия минимум на один час, а еще более эффективно – на всю ночь.

Сода активно впитывает влагу, жир и посторонние запахи, а соль выступает как мягкий абразив, усиливающий абсорбирующие свойства соды. Вместе эти два простых ингредиента проникают глубоко в ворс ковра, извлекая загрязнение и возвращая текстилю ухоженный вид. После такой обработки ковер выглядит свежим, словно только что вернулся из химчистки, а неприятные запахи исчезают. Это простой, доступный и очень эффективный способ ухода, способный удивить своей результативностью.