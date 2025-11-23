Брудний килим стане як новий: за копійки і без хімії (відео)

Абсолютно будь-який килим потребує регулярного догляду.

Один лише пилосос тут не справляється: пил – це одне, але бруд, який глибоко в’їдається у нитки, потребує додаткових методів очищення. В таких випадках на допомогу приходять два прості та доступні інгредієнти – сіль крупного помелу та сода. Вони ефективно видаляють старі плями та усувають неприємні запахи, надаючи килиму свіжості та чистоти. Лайфхаками з нами поділилися на TikTok-сторінці "sizovasofiaa".

Для приготування дієвого порошку сіль і соду змішують у рівних частинах і рівномірно розсипають по поверхні килима. У місцях, де забруднення особливо помітні або присутній застарілий запах, суміш рекомендується злегка втерти у ворс. Потім порошок залишають для дії мінімум на одну годину, а ще ефективніше – на всю ніч.

Сода активно вбирає вологу, жир та сторонні запахи, а сіль виступає як м’який абразив, що посилює абсорбуючі властивості соди. Разом ці два прості інгредієнти проникають глибоко у ворс килима, витягаючи забруднення та повертаючи текстилю доглянутий вигляд. Після такої обробки килим виглядає свіжим, немов щойно повернувся з хімчистки, а неприємні запахи зникають. Це простий, доступний і дуже ефективний спосіб догляду, який здатний здивувати своєю результативністю.