"Зависит от…" Эксперт объяснил, прекратится ли движение электротранспорта из-за дефицита света

При введении аварийных отключений в украинских городах электротранспорту приходится останавливаться

Даже в случае возникновения задолженности коммунальных предприятий перед поставщиком электроэнергии общественный транспорт неожиданно не остановится. Ассоциация городов Украины совместно с Министерством развития общин и территорий пытается не допустить внедрения решения НКРЭКУ о возможности прекращения поставок электричества должникам, которыми владеет территориальная община.

В то же время при аварийных отключениях городской электрический транспорт по объективным причинам останавливается. Об этом "Телеграфу" в блиц-интервью "Коммуналка взлетит в цене? Эксперт о вызовах отопительного сезона и будущих тарифах" рассказал эксперт по публичным (коммунальным) услугам и соответствующей инфраструктуре Ассоциации городов Украины Олег Гарник.

Что нужно знать

Потребности электротранспорта стоят в приоритете

Метро, трамваи и троллейбусы невозможно подключить к генераторам, поэтому их обеспечивают централизованно

Состояние украинской энергосистемы остается ключевым фактором стабильной работы транспорта

В случае, когда существует нехватка электрической энергии, обеспечение ею потребностей городского электрического транспорта есть и будет в приоритете, подчеркнул эксперт.

По его словам, органы местного самоуправления прилагают максимальные усилия для обеспечения электрической энергией метро, трамваев и троллейбусов, поскольку этот вид транспорта невозможно подключить к генераторам, как "стационарные" объекты.

"Но все зависит от общегосударственной системы энергоснабжения, которая сейчас очень страдает из-за обстрелов", — отметил Олег Гарник, поблагодарив украинских энергетиков за титаническую работу по обеспечению громад электроэнергией.

