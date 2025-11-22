"Зависит от…" Эксперт объяснил, прекратится ли движение электротранспорта из-за дефицита света
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
При введении аварийных отключений в украинских городах электротранспорту приходится останавливаться
Даже в случае возникновения задолженности коммунальных предприятий перед поставщиком электроэнергии общественный транспорт неожиданно не остановится. Ассоциация городов Украины совместно с Министерством развития общин и территорий пытается не допустить внедрения решения НКРЭКУ о возможности прекращения поставок электричества должникам, которыми владеет территориальная община.
В то же время при аварийных отключениях городской электрический транспорт по объективным причинам останавливается. Об этом "Телеграфу" в блиц-интервью "Коммуналка взлетит в цене? Эксперт о вызовах отопительного сезона и будущих тарифах" рассказал эксперт по публичным (коммунальным) услугам и соответствующей инфраструктуре Ассоциации городов Украины Олег Гарник.
Что нужно знать
- Потребности электротранспорта стоят в приоритете
- Метро, трамваи и троллейбусы невозможно подключить к генераторам, поэтому их обеспечивают централизованно
- Состояние украинской энергосистемы остается ключевым фактором стабильной работы транспорта
В случае, когда существует нехватка электрической энергии, обеспечение ею потребностей городского электрического транспорта есть и будет в приоритете, подчеркнул эксперт.
По его словам, органы местного самоуправления прилагают максимальные усилия для обеспечения электрической энергией метро, трамваев и троллейбусов, поскольку этот вид транспорта невозможно подключить к генераторам, как "стационарные" объекты.
"Но все зависит от общегосударственной системы энергоснабжения, которая сейчас очень страдает из-за обстрелов", — отметил Олег Гарник, поблагодарив украинских энергетиков за титаническую работу по обеспечению громад электроэнергией.
Напомним, продолжительные отключения света, действующие в Украине, могут быть отменены уже с середины января. Такое мнение высказал "Телеграфу" эксперт по энергетике Андрей Закревский.