Готові тільки на папері? Журналісти перевірили "пункти незламності" в Києві і ось що побачили (фото)

Частина пунктів незламності у столиці працює лише формально

У Києві влада звітує про десятки готових "пунктів незламності", де людям обіцяють тепло, світло та інтернет під час тривалих відключень електроенергії. Однак не всі адреси виявляються реально доступними в момент, коли вони потрібні.

Що треба знати:

"Пункти незламності", розташовані у дитсадках, часто зачинені

Інтернет працює максимум дві години замість обіцяного постійного доступу

В одному приміщенні досі не вставили вікна, але пункт числиться діючим

Журналісти пройшлися кількома локаціями на Оболоні і перевірили, як ці пункти виглядають насправді і чи працюють. Про це йдеться у матеріалі "Телеграфу": "Готовність "пунктів незламності" у Києві: чи відрізняються заяви влади та реальний стан справ".

20 листопада журналіст "Телеграфу" відвідав п'ять "пунктів незламності" на Оболонському проспекті – три дитсадки та дві школи. Перший пункт між станціями метро "Мінська" та "Героїв Дніпра" виявився зачиненим.

Відповідальна співробітниця Світлана пояснила, що двері не відчиняли, бо ніхто не звертався. Вона показала обладнання – кулер з водою, переноски для генератора та запаси води. Жінка розповіла, що торік сюди приходили переважно літні люди підзарядити телефони та випити гарячого чаю.

У випадку реальної необхідності пункт можна розгорнути протягом кількох хвилин, підключивши генератор, запевнила Світлана.

"Пункт незламності" в одному з дитсадків на Оболоні

Вона також зазначила, що палива цього року не давали, використовують торішні запаси. Інтернет після зникнення світла працює близько години. Це не збігається з офіційними заявами про стабільний зв'язок.

До другого пункту біля метро "Мінська" журналіста взагалі не пустили. На дверях висіла табличка: працює тільки після 24 годин без електрики. Керівниця закладу Катерина запевнила, що пункт забезпечений генератором, паливом, гарячою водою та аптечками. Але переконатися у цьому не вдалося – жінка зажадала дозвіл від управління освіти.

Найбільше здивував третій пункт біля метро "Героїв Дніпра". Чергова повідомила, що готові допомогти людям, але в саме приміщення пункту потрапити неможливо – там немає вікон.

Приходьте, коли відремонтуємо, тоді й сфотографуєте, сказала чергова.

Виявилося, склопакети вже є, але їх ніяк не встановлять. При цьому пункт офіційно вважається готовим до роботи.

У школах ситуація краща. Пункти переважно працюють, обладнання є, генератори заправлені. Завгосп одної зі шкіл розповіла, що в жовтні люди вже приходили підзаряджати телефони. Навіть генератори не довелося вмикати – використали зарядні станції охорони.

