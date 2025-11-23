Один из самых известных жилмассивов Днепра носит нетипичное название: почему так получилось

Когда-то это была окраина с частными домами, а со временем вырос полноценный жилой район — 12 квартал

Микрорайоны Днепра имеют яркие и легко узнаваемые названия — Победа, Сокол, Тополь, Левобережный. На их фоне особенно выделяется 12-й квартал. Это район со своей историей, характером и особой локальной атмосферой.

"Телеграф" предлагает узнать, как появился 12-й квартал и почему он до сих пор называется именно так.

Как строили 12-й квартал в Днепре

Первые дома здесь начали появляться в 40-х – начале 50-х годов. Тогда территория будущего 12-го квартала была окраиной Днепра: вокруг тянулся частный сектор, транспорт ходил плохо. В 1950-х начали строить первые пятиэтажки. Стимулом для создания новых жилых массивов стало появление в городе крупных промышленных предприятий.

Но по-настоящему активное развитие района началось только в 1970-х годах. Основные строительные работы велись вдоль нынешнего проспекта Богдана Хмельницкого, который тогда носил название улица Днепропетровская, а позже — Героев Сталинграда.

Улица Днепропетровская (сейчас проспект Богдана Хмельницкого) в 1970-е годы. Фото Facebook/Елена Присягина

В новые дома заселяли работников шинного завода и завода прессов. Постепенно ветхие дома частного сектора исчезали, уступая место новым многоэтажкам.

К 1980 году район преобразился: здесь уже работали пять школ, шесть детских садов, два дворца культуры, детский бассейн и два спорткомплекса. 12-й квартал стал полноценной частью города с развитой инфраструктурой и собственным укладом жизни.

Почему 12-й квартал

Название 12-й квартал напрямую связано с советской традицией квартальной нумерации при строительстве новых районов города. В те годы подобная практика помогала удобно организовать проектирование и бытовую навигацию и отражала логику строительства города. В Днепре были и другие кварталы с номерами 3-й, 9-й, 15-й. Но из них именно 12-й стал наиболее известным и сохранил свое название в городском обиходе.

