Ботают по фене? Какие украинские фамилии напоминают криминальный жаргон, проверьте свою

Многие украинцы имеют такие родовые имена

Некоторые украинские фамилии могут напоминать криминальный жаргон. Другие же заставят вас улыбнуться.

"Телеграф" собрал подборку фамилий, которые могут напоминать блатную "феню" (специальный язык или система слов, выражений и языковых конструкций, которую используют представители криминальной среды). Подчеркиваем, что фамилия, как и другие особенности человека, не может являться поводом для насмешек. Материал "Телеграфа" носит исключительно развлекательный и познавательный характер — мы с уважением относимся к людям, их фамилиям и другим особенностям.

Стоит отметить, что "феня" была сформирована в среде русскоязычного криминалитета. К примеру, простака и неудачника на этом жаргоне называют "чухан". По данным сайта "Рідні" 68 украинцев носят эту фамилию.

Кроме того, в блатном жаргоне есть слово "гребень", что означает вор-новичок, человек низкого статуса. В Украине проживает 800 носителей фамилии Гребень.

А вот носитель фамилии Блатной – всего один. В криминальном языке это слово означает преступника, принадлежащего к "воровой касте", того, кто живет по криминальным "понятиям" и пользуется авторитетом в определенном кругу.

Людей по фамилии Шнырь в нашей стране шестеро. В "фене" слово "шнырь" имеет значение мелкий воришка, человек на побегушках.

В блатном жаргоне словом "козел" называют изменника, сотрудничающего с администрацией человека. В Украине проживает 3 035 человек с фамилией Козел.

А также в нашей стране проживают 16 мужчин с фамилией Паханов и 21 женщина с фамилией Паханова. В криминальном жаргоне слово "пахан" означает авторитета, предводителя, старшего.

