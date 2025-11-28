Похожа на матюк из трех букв. Какая украинская фамилия заставит вас улыбнуться

Возможно, его происхождение связано с украинскими возгласами

В Украине встречаются смешные фамилии, а некоторые даже похожи на мат. Например фамилия Гуй, которую носят несколько десятков жителей страны.

По данным сайта "Рідні" в Украине проживает 81 носитель фамилии Гуй. Большинство живет во Львовской области. Подчеркиваеи, фамилия не может быть поводом для насмешек. Материал "Телеграфа" носит исключительно развлекательный и познавательный характер — мы с уважением относимся к людям, их фамилиям и другим особенностям.

Карта распространения фамилии Гуй

Чаще люди, по фамилии Гуй, носят имена Николай и Мария. Точных сведений о происхождении этого родового имени нет. Возможно, оно имеет связь с возгласами: в украинском языке существует возглас "гей" (также "гий", "гой" в разных диалектах).

Еще одна украинская фамилия похожа на мат

Гуй – не единственное родовое имя, вызывающее ассоциации с ненормативной лексикой. Кроме него есть еще фамилия Йобко. Правда, ее носителей гораздо меньше — всего восемь и все они живут во Львовской области Мостиского района.

