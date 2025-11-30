Рискуете потерять деньги и удачу: что строго запрещено делать 30 ноября в День Андрея Первозванного

Не игнорируйте 30 ноября основных запретов и традиций

В воскресенье, 30 ноября, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святого апостола Андрея Первозванного. По старому стилю этот праздник припадал на 13 декабря.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Святой апостол Андрей Первозванный — один из двенадцати апостолов Иисуса Христа и брат апостола Петра. Он считается первым, кто последовал за Христом (отсюда прозвище "Первозванный"). Андрей проповедовал христианство, крестил народы и принес веру в разные земли.

Что можно делать 30 ноября:

В этот день верующие обращаются с молитвами к апостолу Андрею, прося защиты и помощи в жизненных начинаниях;

Сегодня важно проявлять решимость, быть честными в словах и поступках, избегать лжи и обмана;

Можно наводить порядок в доме и уделять внимание семейным традициям;

В этот день полезно помогать ближним, проявлять заботу о старших и поддерживать тех, кто нуждается в помощи.

Что можно и нельзя делать в день Андрея Первозванного

Что нельзя делать 30 ноября:

В этот день нельзя ссориться, ругаться или проявлять гнев, потому что так можно оттолкнуть удачу и поддержку близких;

Не стоит обманывать, лгать или хитрить, поскольку ложь в этот день принесет неприятности и беды;

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся, игнорировать просьбы о поддержке — можно потерять удачу и благословение;

Не рекомендуется одалживать деньги и давать взаймы, потому что есть риск потерять финансовую удачу.

