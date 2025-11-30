Ризикуєте втратити гроші та удачу: що суворо заборонено робити 30 листопада у День Андрія Первозванного

Не ігноруйте 30 листопада основних заборон та традицій

У неділю, 30 листопада, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святого апостола Андрія Первозванного. За старим стилем це свято припадало на 13 грудня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Святий апостол Андрій Первозванний — один із дванадцяти апостолів Ісуса Христа та брат апостола Петра. Він вважається першим, хто пішов за Христом (звідси прізвисько "Первозваний"). Андрій проповідував християнство, хрестив народи й приніс віру в різні землі.

Що можна робити 30 листопада:

Цього дня віряни звертаються з молитвами до апостола Андрія, просячи захисту та допомоги у життєвих починаннях;

Сьогодні важливо виявляти рішучість, бути чесними в словах та вчинках, уникати брехні та обману;

Можна наводити лад у будинку та приділяти увагу сімейним традиціям;

Цього дня корисно допомагати ближнім, піклуватися про старших і підтримувати тих, хто потребує допомоги.

Що можна і не можна робити на день Андрія Первозванного

Що не можна робити 30 листопада:

Цього дня не можна сваритися, лаятись чи виявляти гнів, бо так можна відштовхнути удачу та підтримку близьких;

Не варто обманювати, брехати чи хитрувати, оскільки брехня у цей день принесе неприємності та біди;

Не можна відмовляти у допомозі нужденним, ігнорувати прохання про підтримку — можна втратити удачу і благословення;

Не рекомендується позичати гроші й брати в борг, тому що є ризик втратити фінансову удачу.

"Телеграф" писав раніше, які свята українці відзначатимуть у грудні 2025 року. Дізнайтеся про пам’ятні дати.