Связан ли майор Степан Путин с современной Россией чем-нибудь, кроме фамилии?

Во Львове летом 2025 года завершили эксгумацию советских военных захоронений с Холма Славы и перенесли их на специально определенный участок Голосковского кладбища. Среди могил одна вызывает особый резонанс — она принадлежит советскому майору Степану Путину.

Место нового перезахоронения держат в секрете, а территорию взяли под круглосуточное видеонаблюдение. Причина – не только противоречивое отношение к советскому наследию. Закрытый для осмотра участок сделали для предотвращения актов вандализма и возможных провокаций.

Надгробие Путина во Львове.

Историк Иван Сварник уточняет, что у Путина нет никакой особой привязки к современной РФ, кроме того, что советская пропаганда считала этих военных героями. По его словам, Степан Путин – лишь однофамилец президента России.

Более того, он мог погибнуть не в борьбе с немецкими войсками, а с украинским подпольем. Гвардии майора Путина С.К. среди выдающихся личностей или героев СССР второй мировой войны исследователи не нашли.

Что известно о переносе могил с Холма Славы

Бывшие колонны Холма Славы, пока их нет

Весной 2025 года захоронения с Холма Славы на Лычаковском кладбище закрыли и начали работы. Эксгумировано 335 останков, среди которых — 84 из братских могил. Последними были останки агента НКВД Николая Кузнецова. В целом это было последнее военное кладбище советского периода во Львове.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что городской голова Львова Андрей Садовый заявлял о готовности города обменять советские останки на удерживаемых Россией украинских военнослужащих. Ранее РФ уже пыталась забрать тело Кузнецова: в 2008 году родственница агента подала судебный иск, и только в 2021 году суд обязал Львов передать его останки. Однако город отказался сотрудничать со страной-агрессором, а в 2023 году Садовый сообщал о неудавшейся попытке похищения праха.