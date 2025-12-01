С первым днем зимы! Яркие картинки и открытки, чтобы поздравить родных и друзей

Поздравления и картинки на первый день зимы

Сегодня, 1 декабря, понедельник. В этот день в Украине начинается зима. Совсем скоро города и села окунутся в новогодне-рождественскую атмосферу. А тем временем, самое время поздравить близких с началом зимы.

Поздравления с первым днем зимы

Ура, наконец-то первый день зимы! Хочу пожелать тебе уюта и тепла, несмотря на холод за окном. Пусть этот сезон принесет тебе много волшебных моментов и зимних радостей. Береги себя!

Поздравляю с началом этой снежной сказки! Пусть зима будет легкой и приятной, без лишних морозов, но с кучей пушистого снега. Желаю тебе хорошего настроения и много теплых объятий. Наслаждайся этим днем!

Вот и наступила зима! Это время для горячего чая, мягких пледов и тихих вечеров. Желаю тебе почувствовать настоящее зимнее чудо и найти время для отдыха и приятных мелочей. Пусть все будет хорошо!

С первым днем декабря и началом зимы! Желаю, чтобы этот сезон был полон ярких эмоций и радостных встреч. Пусть в доме царит тепло, а сердце греет любовь. С праздником!

Поздравляю! За окном белеет, а это значит — зима официально началась! Пусть она принесет только хорошие новости и приятные сюрпризы. Желаю тебе не мерзнуть и всегда находить повод для улыбки.

Наступил первый день зимы, это так здорово! Время доставать гирлянды и думать о праздниках. Желаю тебе успешно завершить все дела этого года и весело провести декабрь. Пусть зима будет счастливой!

Вот и первые зимние поздравления! Желаю, чтобы твое настроение было таким же светлым, как и свежевыпавший снег. Пусть это время года подарит тебе много вдохновения и сил для новых свершений. Наслаждайся каждым моментом!

С началом зимы тебя! Хочу пожелать, чтобы все проблемы растаяли, как сосульки весной. Пусть в твоей жизни будет много света, тепла и доброты. Поздравляю!

Поздравляю с первым шагом в зимний сезон! Пусть он будет для тебя временем уюта, спокойствия и душевного тепла. Желаю крепкого здоровья и исполнения всех твоих мечтаний. Удачной тебе зимы!

Ура, зима! Это же сколько красивых снежных фото впереди! Желаю тебе запастись терпением, хорошим настроением и, конечно же, мандаринками. Пусть этот сезон принесет только радость и позитив!

