З першим днем зими! Яскраві картинки та листівки, щоб привітати рідних та друзів

Вітання та картинки на перший день зими

Сьогодні, 1 грудня, понеділок. У цей день в Україні починається зима. Незабаром міста і села занурятися в новорічно-різдвяну атмосферу. А тим часом, саме час привітати близьких із початком зими.

"Телеграф" підготував яскраві листівки та привітання своїми словами для близьких.

Вітання з першим днем зими

Ура, нарешті перший день зими! Хочу побажати тобі затишку та тепла, незважаючи на холод за вікном. Нехай цей сезон принесе тобі багато чарівних моментів та зимових радостей. Бережи себе!

***

Вітаю із початком цієї снігової казки! Нехай зима буде легкою та приємною, без зайвих морозів, але з купою пухнастого снігу. Бажаю тобі гарного настрою та багато теплих обіймів. Насолоджуйся цим днем!

Ось і настала зима! Це час для гарячого чаю, м’яких пледів та тихих вечорів. Бажаю тобі відчути справжнє зимове диво та знайти час для відпочинку та приємних дрібниць. Хай усе буде гаразд!

***

З першим днем грудня та початком зими! Бажаю, щоб цей сезон був сповнений яскравих емоцій та радісних зустрічей. Нехай в домі панує тепло, а серце гріє кохання. Зі святом!

Вітаю! За вікном біліє, а це означає – зима офіційно почалася! Нехай вона принесе лише гарні новини та приємні сюрпризи. Бажаю тобі не мерзнути і завжди знаходити привід для посмішки.

***

Настав перший день зими, це так чудово! Час діставати гірлянди та думати про свята. Бажаю тобі успішно завершити всі справи цього року та весело провести грудень. Нехай зима буде щасливою!

Ось і перші зимові вітання! Бажаю, щоб твій настрій був таким же світлим, як і сніг, що випав. Нехай ця пора року подарує тобі багато натхнення та сил для нових звершень. Насолоджуйся кожним моментом!

***

Із початком зими тебе! Хочу побажати, щоб усі проблеми розтанули, як бурульки навесні. Нехай у твоєму житті буде багато світла, тепла та доброти. Вітаю!

Вітаю з першим кроком у зимовий сезон! Нехай він буде для тебе часом затишку, спокою та душевного тепла. Бажаю міцного здоров’я та виконання всіх твоїх мрій. Вдалої тобі зими!

***

Ура, зима! Це скільки красивих снігових фото попереду! Бажаю тобі запастись терпінням, гарним настроєм і, звичайно, мандаринками. Нехай цей сезон принесе лише радість та позитив!

