Що не можна робити у свято 1 грудня, якщо не хочете назавжди втратити удачу

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна одягати шапку і хвалити за успіхи

Цього понеділка християни східного обряду в Україні згадують святого Наума, якого вважають захисником науки та покровителем студентів і учнів. До переходу на новоюліанський календар його шанували 14 грудня.

Наум Охридський — учень святих Кирила та Мефодія. Він зробив значний внесок у розвиток слов’янської писемності та поширення християнської освіти серед слов’ян, тому його шанують як покровителя науки та учнів. Також у цей день вшановують святого пророка Наума — одного з 12 малих пророків, родом з галілейського селища Єлкоша.

Вважається, що святий Наум допомагає учням легше осягати науку та засвоювати нові знання, тому у цей день наші пращури вирушали до церкви на молебень, щоб попросити благословення на навчання. Вчителів 1 грудня пригощали та обдаровували вишитими рушниками та короваєм.

Що не можна робити 1 грудня

Хвалити учнів за успіхи у навчанні — можна наврочити.

Читати під час їжі — можна упустити важливу інформацію.

Одягати нову шапку – погіршиться пам’ять.

Давати в борг людині і дивитися їй у вічі — віддасте грошову удачу.

Народні прикмети 1 грудня

Вітер із півночі — до суворих морозів.

Зірки на небі переливаються — буде завірюха.

Ворони голосно каркають — будуть хуртовини.

У кого іменини 1 грудня

Сьогодні іменини відзначають Наум, Антон та Дмитро.

Свята та події 1 грудня

День працівників прокуратури в Україні

Міжнародний день невролога (Neurologist Day)

Всесвітній день боротьби зі СНІДом (World AIDS Day)

День Антарктиди

День Волта Діснея (Walt Disney Day) у США

