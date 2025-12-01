Що не можна робити у свято 1 грудня, якщо не хочете назавжди втратити удачу
Дізнайтеся, чому сьогодні не можна одягати шапку і хвалити за успіхи
Цього понеділка християни східного обряду в Україні згадують святого Наума, якого вважають захисником науки та покровителем студентів і учнів. До переходу на новоюліанський календар його шанували 14 грудня.
Наум Охридський — учень святих Кирила та Мефодія. Він зробив значний внесок у розвиток слов’янської писемності та поширення християнської освіти серед слов’ян, тому його шанують як покровителя науки та учнів. Також у цей день вшановують святого пророка Наума — одного з 12 малих пророків, родом з галілейського селища Єлкоша.
Вважається, що святий Наум допомагає учням легше осягати науку та засвоювати нові знання, тому у цей день наші пращури вирушали до церкви на молебень, щоб попросити благословення на навчання. Вчителів 1 грудня пригощали та обдаровували вишитими рушниками та короваєм.
Що не можна робити 1 грудня
- Хвалити учнів за успіхи у навчанні — можна наврочити.
- Читати під час їжі — можна упустити важливу інформацію.
- Одягати нову шапку – погіршиться пам’ять.
- Давати в борг людині і дивитися їй у вічі — віддасте грошову удачу.
Народні прикмети 1 грудня
- Вітер із півночі — до суворих морозів.
- Зірки на небі переливаються — буде завірюха.
- Ворони голосно каркають — будуть хуртовини.
У кого іменини 1 грудня
Сьогодні іменини відзначають Наум, Антон та Дмитро.
Свята та події 1 грудня
- День працівників прокуратури в Україні
- Міжнародний день невролога (Neurologist Day)
- Всесвітній день боротьби зі СНІДом (World AIDS Day)
- День Антарктиди
- День Волта Діснея (Walt Disney Day) у США
