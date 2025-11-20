Никогда не устанавливайте генераторы в этих местах: о каких опасностях вы могли не догадываться

При неправильной установке техники можно получить больше вреда, чем пользы

В условиях отключений света одним из альтернативных вариантов энергообеспечения жилья является установка генератора. Однако такая техника в определенных случаях может стать не помощью, а смертельной опасностью.

"Телеграф" рассказывает о том, где и почему нельзя устанавливать генератор.

Почему генераторы нельзя устанавливать на балконах

В первую очередь важно отметить, что генераторы ни в коем случае нельзя подключать в квартирах и на балконах. Все дело в его выхлопных газах – и без разницы, дизельный или бензиновый генератор. Газ от устройства – вредно влияет на здоровье человека, а в некоторых случаях может быть даже смертельно опасным.

"Какими бы плотными не были уплотнители у вас на дверях и окнах, газы все равно заходят в квартиру. Я думаю, до смерти такое не доведет, но отравиться можно. Да и соседи наверняка будут не очень довольны таким положением вещей", — рассказал специалист по наладке электроприборов Игорь Клинов в комментарии NV.

На частной территории тоже есть ограничения

Эксперты не советують ставить генераторы в сараях с животными.

"Выхлопы их также погубят", — объясняет клинов.

Неочевидные проблемы

Начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в разговоре с ТСН ранее объяснял, что звук генераторов также таит в себе опасность. При длительном воздействии он может негативно влиять на слух.

"Современные генераторы не превышают 60 децибел, но есть некоторые варианты китайского и других производств, которые работают со значительным превышением нормативов по шуму. Поэтому, при запуске в работу, нужно очень правильно решать место размещения такого генератора – подальше от помещений горожан", — сказал он.

Даже так называемые "бесшумные генераторы" все равно гудят с определенной частотой. Она, рассказывает Клинов, может влиять на здоровье людей, в том числе на психическое.

Таким образом важно устанавливать генератор вдали от места нахождения людей и его размещение согласовывать с балансодержателем территорий и зданий, а также с жителями.

