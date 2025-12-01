Никогда не говорите "я вибачаюсь" — это совсем не то, что вы думаете

Языковед раскрыл нелогичность популярного выражения

У украинского языка есть множество слов и высказываний, которые мы повторяем каждый день, даже не задумываясь, что они означают на самом деле. Часто они кажутся обычными, но не всегда соответствуют литературной норме. Есть фразы, употребляющиеся по инерции и давно вызывающие споры.

Речь идет о фразе "я вибачаюсь", которая на самом деле означает совсем не то, что думает большинство людей. "Телеграф" рассказывает, как правильно просить прощения на украинском.

Известный языковед Александр Авраменко объясняет, что эта конструкция стилистически неуклюжа и имеет нелогическое грамматическое значение. Когда человек говорит "я вибачаюсь", он фактически утверждает "я прощаю себя", а не просит прощения у собеседника.

Почему никогда не надо извиняться?

В словарях указано, что окончание "-ся" в украинском языке выражает возвратность действия, то есть направление его на самого себя. Это хорошо видно на самых простых словах: мыться значит мыть себя, одеваться — одевать себя. По такому же принципу строится и глагол "вибачатися".

Проблема состоит именно в этом оборотном постфиксе. Суть прощения состоит в том, чтобы обратиться к человеку, которому причинили неприятности, а не самостоятельно снимать с себя вину. В демонстративных и формальных ситуациях лингвисты советуют употреблять четкие и однозначные формы: "вибачте", "пробачте", "перепрошую", "прошу вибачення", "даруйте".

Для бытовой речи некоторые специалисты допускают употребление формы "вибачаюсь", однако в нормативных источниках преимущество остается за традиционными, необратимыми формулами извинения.

