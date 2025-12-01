Ніколи не кажіть "я вибачаюся" — це зовсім не те, що ви думаєте

Мовознавець розкрив нелогічність популярного виразу

Українська мова має безліч слів і висловів, які ми повторюємо щодня, навіть не замислюючись, що вони означають насправді. Часто вони здаються звичними, але не завжди відповідають літературній нормі. Є фрази, що лишилися в мовленні за інерцією й давно викликають суперечки.

Йдеться про фразу "я вибачаюся", яка насправді означає зовсім не те, що думає більшість людей. "Телеграф" розповідає, як правильно просити пробачення українською.

Відомий мовознавець Олександр Авраменко пояснює, що ця конструкція є стилістично незграбною і має нелогічне граматичне значення. Коли людина каже "я вибачаюсь", вона фактично стверджує "я вибачаю себе", а не просить вибачення у співрозмовника.

Чому ніколи не треба вибачатися?

У словниках зазначено, що закінчення "-ся" в українській мові виражає зворотність дії, тобто спрямування її на самого себе. Це добре видно на найпростіших словах: митися означає мити себе, одягатися — одягати себе. За таким самим принципом будується і дієслово "вибачатися".

Проблема полягає саме в цьому зворотному постфіксі. Суть вибачення полягає в тому, щоб звернутися до людини, якій завдали прикрощів, а не самостійно знімати з себе провину. У демонстративних і формальних ситуаціях лінгвісти радять уживати чіткі та однозначні форми: "вибачте", "пробачте", "перепрошую", "прошу вибачення", "даруйте".

Для побутового мовлення деякі фахівці допускають уживання форми "вибачаюся", однак у нормативних джерелах перевага залишається за традиційними, незворотними формулами вибачення.

