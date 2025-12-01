День святого Николая 2025: красивые стихи для детей на украинском, которые легко и быстро выучить

Изучите с малышом стишок, чтобы радостно прошел праздник

Один из самых очаровательных и ожидаемых праздников для малышей и даже взрослых — День святого Николая. Это время добра, подарков и чудес, когда каждый ребенок с нетерпением заглядывает под подушку или в сапог, надеясь найти желанный в мечтах подарок. Выучивание тематических стишков – прекрасная традиция, которая помогает создать праздничное настроение, развивает память и речь ребенка.

В возрасте 4-5 лет дети прекрасно воспринимают рифмованные строчки, особенно если они короткие, легкие для запоминания и наполнены положительными образами: зимним пейзажем, добрым Николаем и подарками. "Телеграф" подготовил подборку коротких стихов на Николая 2025 на украинском языке, которые очень легки в изучении.

Стихи на День святого Николая 2025

Ходить Миколайко

Від хати до хати,

Гостинцями хоче

Всіх обдарувати.

Славні Янголята

Йому помагають.

Двері та віконця

Справно відчиняють.

Я Святого Миколая,

Дуже-дуже добре знаю.

Він на свято в чобіток

Для слухняних діточок

Має у своїй торбинці

Найприємніші гостинці!

Святий отче, Миколай!

Мою хату не минай!

Подаруй мені потіху

І торбину, повну сміху,

І здоров’я для родини,

Красну долю для Вкраїни!

Любий Отче Миколаю,

Ти усе про мене знаєш.

З висоти небес спустися,

Серця лагідно торкнися,

Освяти його Любов’ю,

Подаруй душі здоров’я.

Буду чемна і слухняна,

Все робитиму старанно.

Хочу, Отче, як і Ти,

Мир і Радість всім нести.

Він ходить від хати до хати,

Питається мами і тата:

Чи є у вас чемна дитина,

Дівчатко мале чи хлопчина?

Для кожного має в торбинці

Найкращі у світі гостинці.

А хто без кінця бешкетує,

Тим чортик лиш різки дарує.

По новому церковному стилю украинцы отмечают День Святого Николая 6 декабря.