День святого Николая 2025: красивые стихи для детей на украинском, которые легко и быстро выучить
Изучите с малышом стишок, чтобы радостно прошел праздник
Один из самых очаровательных и ожидаемых праздников для малышей и даже взрослых — День святого Николая. Это время добра, подарков и чудес, когда каждый ребенок с нетерпением заглядывает под подушку или в сапог, надеясь найти желанный в мечтах подарок. Выучивание тематических стишков – прекрасная традиция, которая помогает создать праздничное настроение, развивает память и речь ребенка.
В возрасте 4-5 лет дети прекрасно воспринимают рифмованные строчки, особенно если они короткие, легкие для запоминания и наполнены положительными образами: зимним пейзажем, добрым Николаем и подарками. "Телеграф" подготовил подборку коротких стихов на Николая 2025 на украинском языке, которые очень легки в изучении.
Стихи на День святого Николая 2025
Ходить Миколайко
Від хати до хати,
Гостинцями хоче
Всіх обдарувати.
Славні Янголята
Йому помагають.
Двері та віконця
Справно відчиняють.
***
Я Святого Миколая,
Дуже-дуже добре знаю.
Він на свято в чобіток
Для слухняних діточок
Має у своїй торбинці
Найприємніші гостинці!
Святий отче, Миколай!
Мою хату не минай!
Подаруй мені потіху
І торбину, повну сміху,
І здоров’я для родини,
Красну долю для Вкраїни!
Любий Отче Миколаю,
Ти усе про мене знаєш.
З висоти небес спустися,
Серця лагідно торкнися,
Освяти його Любов’ю,
Подаруй душі здоров’я.
Буду чемна і слухняна,
Все робитиму старанно.
Хочу, Отче, як і Ти,
Мир і Радість всім нести.
Він ходить від хати до хати,
Питається мами і тата:
Чи є у вас чемна дитина,
Дівчатко мале чи хлопчина?
Для кожного має в торбинці
Найкращі у світі гостинці.
А хто без кінця бешкетує,
Тим чортик лиш різки дарує.
По новому церковному стилю украинцы отмечают День Святого Николая 6 декабря.