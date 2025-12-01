Символ любви и тепла. Узнаете ли эту известную локацию в Тернополе

С этим местом связана трагическая легенда

В Тернополе есть популярная локация, которую узнает каждый местный с первого взгляда. Речь идет именно об острове Влюбленных или острове Любви.

"Телеграф" покажет, как это место выглядит сейчас, а также расскажет, что в нем особенного. Отметим, что остров находится у набережной парка имени Тараса Шевченко.

Остров Любви имеет овальную форму и достаточно небольшого размера. Его максимальная ширина 50 метров и длина 80 метров. В центре острова возведена красивая беседка. Она имеет утонченное строение, выкрашена в белый цвет. Куполовидная крыша увенчана обращенным к небу остроконечным шпилем. Сам купол сделан из тонких изогнутых прутьев, что позволяет через него смотреть на небо.

Как выглядел остров Любви раньше

Остров Влюбленных в Тернополе

К слову, местные называют это сооружение – беседка для поцелуев. Ее построили не так давно, но она сразу стала очень популярной. Почти каждая пара, которая женится в Тернополе, делает пару свадебных кадров на острове Любви и в беседке поцелуев.

Как выглядит беседка поцелуев

Легенда об острове Любви

Известный остров в Тернополе имеет свою интересную легенду, которую часто рассказывают туристам. По преданию, у острова в древности жила девушка Тернавка. Она была невероятно красивая, добрая и образованная. Девушка была очень благосклонна к природе — все свободное время проводила в лесу, у реки.

Остров Любви летом

Однажды Тернавка встретила парня по имени Поль. Они влюбились, но им не суждено было быть вместе. Их счастью помешала ужасная трагедия — влюбленных убили и в грудь вонзили пламенные стрелы. По преданию, это случилось именно на острове Любви.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как раньше выглядел самый длинный мост в Днепре и как его построили.