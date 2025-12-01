Символ кохання та тепла. Чи впізнаєте цю відому локацію у Тернополі

З цим місцем пов'язана трагічна легенда

У Тернополі є досить відома локація, яку впізнає кожен місцевий з першого погляду. Йдеться саме про острів Закоханих або острів Кохання.

"Телеграф" покаже, як це місце виглядає зараз, а також розповість, що в ньому особливого. Зауважимо, що острів знаходиться біля набережної парку імені Тараса Шевченка.

Острів Кохання має овальну форму та досить невеликого розміру. Його максимальна ширина 50 метрів та довжина до 80 метрів. В центрі острова зведено гарну альтанку. Вона має виточену будову та пофарбована в білий колір. Куполоподібний дах увінчаний зверненим до неба гостроконечним шпилем. Сам купол зроблено з тонких вигнутих прутів, що дозволяє через нього дивитися на небо.

Як виглядав острів Кохання раніше

Острів Закоханих в Тернополі

До слова, місцеві називають цю споруду — альтанка для поцілунків. Її звели не так давно, але вона одразу стала дуже популярною. Майже кожна пара, що одружується у Тернополі, робить пару весільних кадрів на острові Кохання та в альтанці поцілунків.

Як виглядає альтанка поцілунків

Легенда про острів Кохання

Відомий острів в Тернополі має свою цікаву легенду, яку часто розповідають туристам. За переказами, біля острова в давнину жила дівчина Тернавка. Вона мала неймовірну вроду, добру вдачу та гострий розум. Дівчина була надзвичайно прихильна до природи — весь вільний час проводила в лісу, біля річки.

Острів Кохання влітку

Одного дня Тернавка зустріла парубка на ім'я Поль. Вони закохалися, та їм не судилось бути разом. Їх щастю завадила жахлива трагедія — молодят вбили та в груди встромили полум’яні стріли. За легендою, це лихо сталось саме на острові Кохання.

