Зачем мы вешаем звезду на праздничную елку: ответ, который знают не все
Верхняя точка праздничного дерева давно стала местом для особого символа с важным значением
По традиции верхушку новогодней елки мы привыкли украшать звездой. Однако мало кто знает, почему на самом деле принято цеплять именно звезду, а не другие игрушки.
Дело в том, что игрушка в виде звезды издавна символизирует Вифлеемскую звезду, которая привела волхвов к месту рождения Иисуса.
Вифлеемская звезда — это главный рождественский символ, который напоминает о чуде рождения Иисуса, рождении новой надежды и света. В христианской традиции это также символ веры и указателя, который помогает найти верный путь.
Установка звезды на верхушку елки уже давно стало неким ритуалом во многих семьях. Это именно тот элемент, который объединяет поколения и украшает праздничную атмосферу, символизируя свет, радость и мир.
Кроме того, звезда символизирует стремление к высотам и духовному подъему.
Какие игрушки можно использовать вместо звезды
Выбор игрушки на верхушку елки остается за каждым. Для тех, кто хочет разнообразия и думает над тем, какую игрушку или украшение можно использовать для верхушки, рассказываем о нескольких интересных вариантах:
- Крупная игрушка. На верхушке необычно будет выглядеть мягкая игрушка, например, Дед Мороз или мишка, или фигурка героя из сказки.
- Шар. Нейтральный вариант — крупный шар, который будет выделяться на фоне других украшений.
- Бант. Красиво на елке будет смотреться объемный бант из, например, атласной или бархатной ленты. Он может быть разных форм и размеров и придаст елке изящный вид.
- Наконечник. Это классическое решение, которое подчеркивает пирамидальную форму елки. Он может быть в виде конуса или сочетания конуса и шара.
- Тематические украшения. Если вы хотите создать определенную тематику, можно использовать миниатюрные санки, коньки, лыжи или снежинки.
