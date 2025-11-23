Украинцы возмущены игрушками на елку от известного бренда: что стало причиной скандала

Стоит набор 80 евро, то есть почти 3900 гривен

Бренд Bevza выпустил праздничный набор елочных игрушек "Пять колосков пшеницы". Украинцев возмутило невежество изготовителя украшений.

Декор является данью памяти поколений, воплощенной в 5 колосьях пшеницы — вечном символе устойчивости украинской нации и ее воли к выживанию. В современных реалиях колосья пшеницы предстают знаком надежды, выносливости и неразрывной связи между поколениями, говорится в описании под видео, в котором показывают процесс изготовления игрушек.

Что нужно знать

"Закон о пяти колосках" привел к тысячам загубленных жизней

В Музее Голодомора выразили возмущение выбором названия

Елочные украшения имеют несоответствие контексту исторической памяти

Впрочем, в сети напомнили, что "Закон о пяти колосках" является неофициальным названием советского постановления от 7 августа 1932 года, которое наказывало за хищение "социалистического имущества", даже за несколько колосьев. Это привело к массовым репрессиям и было одним из факторов, вызванных Голодомор в Украине.

Генеральный директор Музея Голодомора Леся Гасиджак напомнила, что за неполные пять месяцев по карательному постановлению было приговорено 54 645 человек, из которых 2110 – к смертной казни.

"Люди добрые, что с вами? Неужели вы живете настолько в другой реальности? Неужели вы хотя бы рамочно не знаете основу основ — историю этой страны, в которой живете, и неужели словосочетание "5 колосков" не проявляется устойчивым образом в ваших головах? Вы действительно повесите это на елку?", — отмечает она.

Рядовые украинцы не были столь мягкими в выражениях.

"Башня донецкого аэропорта тоже будет?", — спрашивают пользователи соцсетей.

"Еще можно сделать фигурку на елку в виде "братских могил", — предлагают идею.

"Следующая коллекция игрушек "Расстрелянное возрождение" с фигурками изуродованных тел известных защитников украинской культуры", — рекомендуют украинцы.

"Сделайте еще ежегодную коллекцию Геноцида. Все для памяти", — горько шутят в сети.

Объяснение Светланы Бевзы

В свою очередь, как отметила владелица бренда BEVZA, компания годами сознательно популяризирует украинское культурное наследие и рассказывает исторические факты об Украине за границей.

Она подчеркнула, что колосок создается с 2018 года.

"Смысл, вложенный в создание данных украшений – это прежде всего уважение силе к выживанию украинского народа, память о каждом украинце, кто не встретит больше Рождества, напоминание о том, через что прошли предыдущие поколения, и какую цену мы платим сейчас ради рождественских елок, ради сохранения украинских символов. И колосья – одни из символов", — рассказала владелица бренда.

Что известно о бренде BEVZA

Владелицей компании, основанной в 2006 году, является дизайнер Светлана Бевза. В 2013 году она победила в номинации "Лучший дизайнер женской одежды" премии Best Fashion Awards, в 2018 получила награду "Дизайнер года в Украине" от Elle Style Awards", а в 2019 году победила в номинации "Лучший дизайнер женской одежды" премии Best Fashion Awards.

В 2017 году продемонстрировала в Нью-Йорке коллекцию под названием "Realitics", в которой объединила реальность и политику.

Звезда сериала "Игры престолов" Софи Тернер одела один из белых комбинезонов марки BEVZA на свадьбу с Джо Джонасом в Лас-Вегасе.

Кроме того, одежду от Бевзы носили актриса Эмили Ратаковски, актриса Дакота Джонсон, супермодели Белла Хадид и Джиджи Хадид.

Замужем Светлана Бевза за бывшим министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, что в субботу, 22 ноября, возле памятника "Горькая память детства" в Киеве состоялась церемония памяти жертв Голодомора.