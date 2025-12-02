Навіщо ми вішаємо зірку на святкову ялинку: відповідь, яку знають не всі

Верхня точка святкового дерева давно стала місцем для особливого символу з важливим значенням

За традицією верхівку новорічної ялинки ми звикли прикрашати зіркою. Проте мало хто знає, чому насправді прийнято чіпляти саме зірку, а чи не інші іграшки.

Річ у тому, що іграшка у вигляді зірки здавна символізує Вифлеємську зірку, яка привела волхвів до місця народження Ісуса.

Вифлеємська зірка – це головний різдвяний символ, який нагадує про чудо народження Ісуса, народження нової надії та світла. У християнській традиції це також символ віри та вказівника, який допомагає знайти вірний шлях.

Встановлення зірки на верхівку ялинки вже давно стало певним ритуалом у багатьох сім’ях. Це саме той елемент, який об’єднує покоління та прикрашає святкову атмосферу, символізуючи світло, радість та мир.

Зірка на вершині ялинки. Фото: Piхabay

Крім того, зірка символізує прагнення до висот та духовного піднесення.

Зірка на вершині ялинки. Фото: Freepik

Які іграшки можна використовувати замість зірки

Вибір іграшки на верхівку ялинки залишається за кожним. Для тих, хто хоче різноманітності та думає над тим, яку іграшку чи прикрасу можна використовувати для верхівки, розповідаємо про кілька цікавих варіантів:

Великі іграшки. На верхівці незвичайно виглядатиме м’яка іграшка, наприклад, Дід Мороз чи ведмедик, чи фігурка героя з казки.

Куля. Нейтральний варіант — велика куля, яка виділятиметься на тлі інших прикрас.

Бант. Красиво на ялинці виглядатиме об'ємний бант із, наприклад, атласної або оксамитової стрічки. Він може бути різних форм і розмірів і надасть ялинці витонченого вигляду.

Бант на вершині ялинки. Фото: Freepik

Наконечник. Це класичне рішення, яке наголошує на пірамідальній формі ялинки. Він може бути у вигляді конуса або поєднання конуса та кулі.

Тематичні прикраси. Якщо ви хочете створити певну тематику, можна використовувати мініатюрні санки, ковзани, лижі чи сніжинки.

