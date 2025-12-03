Сирість, дорога оренда і не тільки. Українка назвала країну, переїзд куди може розчарувати

На початок 2025 року в цій країні було зареєстровано 65 725 українців зі статусом тимчасового захисту та біженця

Українка, яка довгий час живе за кордоном, розповіла про мінуси Португалії для постійного проживання. Висновки дівчина зробила після візиту до цієї країни.

Що треба знати:

У рейтингу європейських країн, які прийняли українських біженців Португалія посідає 12 місце

Українка, що живе в Іспанії відвідала Лісабон та переконалася, що не хотіла б жити у Португалії

Серед мінусів — сирий клімат, дорога оренда та не лише

Своїми думками користувачка з ніком mrs.faustova ділиться у TikTok. Дівчині є з чим порівнювати — два роки вона прожила у Німеччині, а потім переїхала до Іспанії.

Українка побувала у Лісабоні (столиця Португалії) та переконалася, що ця країна прекрасна для туризму, але не для постійного проживання. І це попри очевидні плюси — низькі податки, поширеність англійської мови та можливість отримати громадянство через п'ять років проживання.

Зимова Португалія

Найбільшим мінусом дівчина вважає погоду. В Португалії багато дощів та вогка зима. Через це та близькість океану в квартирах та домах сиро та холодно, а на стінах часто є пліснява.

Другий мінус — попри такі погодні умови в країні немає централізованого опалення. Більшість мешканців змушені обігрівати житло електричними приладами та сплачувати чималі рахунки за електроенергію.

Також українка вказала на високу вартість житла у Португалії. Часто оренда рівноцінного житла у цій країні вища, ніж в Іспанії, а зарплати у Португалії менші, ніж у країнах-сусідках.

Також, за словами дівчини, в країні мало новобудов і житло в них дороге. При цьому багато старих будинків навіть у великих містах виглядають занедбаними.

