Эту посуду знают все украинцы, но россияне ее путают с частью тела: что это

Предмет, характерный только для Украины

У украинского языка есть десятки слов, которые мы слышим с детства, но иногда неправильно представляем их подлинное содержание. Особенно это касается названий посуды, орудий, домашних вещей, которые когда-то были в каждом доме. Сейчас часть из них осталась во фразах и пословицах, а первоначальное содержание уходит на второй план.

Для россиян такие слова вообще непонятны. Они либо не понимают, о чем идет речь, либо путают значение и делают удивительные переводы. Именно таково слово "макитра" — "Телеграф" рассказывает, что это за предмет и как его понимают россияне.

Макитра – это одно из классических бытовых названий, хорошо известное украинцам, но по-разному воспринимается в Украине и в России. В словаре украинского языка объясняют, что макитра это большая глиняная посуда полусферической формы с широким отверстием. В ней месили тесто, толкли пшено, готовили блюда, которые нужно было растирать или вымешивать.

В словарях и этимологических источниках отмечается, что первоначально макитру связывали именно с перетиранием мака для кутьи и других блюд. Именно от сочетания слов "мак" и "терти" выводят название этой посуды. Позже макитру начали использовать и для теста, каши, молочных продуктов, но форма оставалась характерной – глубокая, широкая, удобная для толчения и вымешивания.

В макитрах терли мак

Слово получило и переносные значения. Во фразах "макитра ума" или в иронических обращениях макитрой называют голову человека. Такие примеры фиксируют как толковые, так и фразеологические словари украинского языка. Кое-где макитра может означать и углубление в рельефе.

Что с этим словом у россиян

В русской языковой традиции слово "макитра" фиксируется в словарях, но как местное и устаревшее, а также с примечанием, что происходит от украинского. В обиходе россияне почти не употребляют его как название посуды, поэтому большинство не ассоциирует его с глиняной миской.

В современных российских текстах слово чаще встречается в жаргоне именно в значении "голова". Рядовой россиянин воспринимает его как грубоватое обращение, а не как предмет кухонного употребления. Именно поэтому когда россияне читают украинские фразы со словом "макитра", они неправильно понимают контекст: вместо посуды представляют часть тела.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о слове, которое россияне не смогут ни произнести, ни перевести. Оно совсем незнакомо соседям с востока.