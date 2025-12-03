Запутался в рыбацкой сетке: в Украине спасли редкую птицу (видео)

В пасти птицы застрял рыбацкий крючок

Во время патрулирования на Днестре работники Нижнеднестровского национального природного парка на Одесщине заметили птицу, которая лежала на берегу неподвижно и ни на что не реагировала. Им оказалось краснокнижное животное.

Как сообщили в парке, это была редкая чернозобая гагара — птица, которая обычно живет на севере Европы и Азии и только во время миграций или зимовки может оказаться на Днестре.

Оказалось, что птица застряла в рыболовной леске, а в клюве у нее был рыболовный крючок. Из-за этого гагара не могла летать или нырять и была обречена на гибель без помощи людей. Это типичная проблема для водоплавающих птиц: брошенные рыболовные снасти ежегодно уносят жизни сотен животных.

Сотрудники парка осторожно освободили птицу, вытащив шнур и крючок. Как только гагара коснулась воды, она мгновенно нырнула, проплыла около 20 метров и уверенно поплыла дальше.

Чернозобая гагара является показателем чистоты водоемов. Ее появление в Нижнем Днестре подтверждает, что этот регион остается важным маршрутом для миграций птиц с Севера.

Что еще известно о птице

Чернозобая гагара — водоплавающая птица среднего размера, весом от 2 до 3 кг. В основном она питается рыбой, а также ракообразными, преимущественно бокоплавами. Пищу птица добывает, ныряя под воду и ловя ее клювом.

В Украине таких птиц насчитывается всего от 1 до 2,5 тысяч особей.

