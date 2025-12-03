Заплутався в рибальській сітці: в Україні врятували рідкісного птаха (відео)

У пащі птаха застряг рибальський гачок

Під час патрулювання на Дністрі працівники Нижньодністровського національного природного парку на Одещині помітили птаха, який лежав на березі нерухомо й ні на що не реагував. Ним виявилась червонокнижна тварина.

Як повідомили в парку, це була рідкісна чорношия гагара — птах, який зазвичай живе на півночі Європи та Азії і лише під час міграцій або зимівлі може опинитися на Дністрі.

Виявилося, що птах застряг у рибальському шнурі, а в дзьобі у нього був рибальський гачок. Через це гагара не могла літати чи пірнати і приречена була б на загибель без допомоги людей. Це типова проблема для водоплавних птахів: покинуті рибальські снасті щороку забирають життя сотень тварин.

Співробітники парку обережно звільнили птаха, витягнувши шнур і гачок. Як тільки гагара торкнулася води, вона миттєво пірнула, пропливла близько 20 метрів і впевнено попливла далі.

Чорношия гагара є показником чистоти водойм. Її поява в Нижньому Дністрі підтверджує, що цей регіон залишається важливим маршрутом для міграцій птахів із Півночі.

Що ще відомо про птаха

Чорношия гагара — водоплавний птах середнього розміру, вагою від 2 до 3 кг. В основному вона харчується рибою, а також ракоподібними, переважно бокоплавами. Їжу птах добуває, пірнаючи під воду і ловлячи її дзьобом.

В Україні таких птахів налічується всього від 1 до 2,5 тисяч особин.

