Всего три совета: как постирать пуховую подушку и не испортить ее (видео)

Пух в подушке останется мягким после стирки, если следовать правильным рекомендациям

Многие люди не знают, как правильно стирать пуховую подушку дома. Если сделать что-то не так, пух может слипнуться, а подушка потеряет форму.

Девушка в ТикТоке поделилась советами, которые помогут сохранить подушку мягкой после стирки. Есть три простых правила.

Пуховые подушки: простые правила стирки дома

Первое и самое важное — используйте специальные стиральные мячики. Они помогают пуху равномерно распределяться во время стирки и не сбиваться в один большой ком. Благодаря этому подушка после стирки остается пушистой.

Второе правило — выбирайте только деликатные моющие средства. Порошки для обычной стирки или отбеливатели могут повредить нежные пуховые волокна, сделав подушку жесткой и неприятной на ощупь.

Третье правило — температура воды. Она должна быть не более 30–40 градусов, иначе пух может слипнуться, а подушка потеряет форму. Центрифугу тоже стоит ставить на минимальные обороты, чтобы не деформировать изделие.

