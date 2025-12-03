Всього три поради: як попрати пухову подушку і не зіпсувати її (відео)

Пух у подушці залишиться м’яким після прання, якщо слідувати правильним рекомендаціям

Багато людей не знають, як правильно прати пухову подушку вдома. Якщо зробити щось неправильно, пух може злипнутися, а подушка втратить форму.

Дівчина в ТікТоці поділилась порадами, які допоможуть залишити подушку м'якою після прання. Є три простих правила.

Пухові подушки: прості правила прання вдома

Перше і найважливіше — використовуйте спеціальні пральні м’ячики. Вони допомагають пуху рівномірно розподілятися під час прання і не збиватися в одну велику грудку. Завдяки цьому подушка після прання залишається пухкою.

Друге правило — обирайте тільки делікатні пральні засоби. Порошки для звичайного прання або відбілювачі можуть пошкодити ніжні пухові волокна, зробивши подушку жорсткою та неприємною на дотик.

Третє правило — температура води. Вона повинна бути не більше 30–40 градусів, інакше пух може злипнутися, а подушка втратить форму. Центрифугу теж варто ставити на мінімальні обороти, щоб не деформувати виріб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому "скаче" пральна машина і як вирішити цю проблему.