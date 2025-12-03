Все время ошибаются: как правильно назвать "вешенку" на украинском

Этимология происхождения названий этого вкусного гриба в Украине и России абсолютна разная

Те, кто любит употреблять в пищу грибы, но переживает за их безопасность, покупает их в магазине. Впрочем, далеко не все украинцы знают, что именно должно быть написано на бирке продукта.

Те, кто долго пользовался русским языком, привыкли называть гриб "вешенка". Издание OBOZ.UA пишет, как все же правильно называть этот гриб на украинском.

Следует отметить, что и украинское, и русское названия этого гриба семьи плевротовых имеют разное, но вполне логичное происхождение. В России гриб Pleurotus ostreatus называют "вешенкой", поскольку тот в буквальном смысле висит на коре дерева.

Украинское название этого популярного гриба — "глыва" и имеет похожее происхождение со словом "глина". Прилагательное "глывый", которое происходит еще от славян, обозначало серо-желтый, грязный цвет.

Кстати, вот еще несколько правильных названий на украинском языке разных видов грибов:

Грибы

печериці, шампіньйони – шампиньоны;

опеньки, підпеньки – опята;

маслюки – маслята;

зморшки – сморчки;

підосичник, козарик, красноголовець – подосиновик.

Напомним, "Телеграф" рассказывал о том, как правильно здороваться на украинском языке. Языковед объяснила простое правило.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сказать на украинском "прихоть". Для этого слова существует немало интересных синонимов.